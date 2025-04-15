Volkan Demirel açıkladı: 'Fenerbahçe'ye gelirse yılın transferi olur'

Teknik direktör Volkan Demirel, adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu hakkında iddialı konuştu. Volkan Demirel, "Fenerbahçe'ye gelirse yılın transferi olur" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Volkan Demirel, katıldığı bir programda Fenerbahçe hakkında gelen soruları yanıtladı.
Asist Analiz kanalında konuşan Demirel, Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen bir oyuncuyu değerlendirdi.
Demirel'in açıklamaları şu şekilde:
"Livakovic ve İrfan birbirleriyle yarışabilecek iki tane kaleci ama Livakovic giderse bir tane daha kadroya katmak lazım."
Soru: "Yerli kaleci olursa, Uğurcan Çakır'ın ismi anılıyor, sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray için. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır hamlesi yapmalı mı sizce?"
"Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse çok başarılı bir transfer olur. "
"Uğurcan'ın kaleci meziyetleri çok fazla."
"Geriden oyun kurulumlarında, gollerin başlangıcında Uğurcan'ın uzun mesafeleri topları var."
"Hem yaş hem konum itibariyle Uğurcan Fenerbahçe'ye transfer olursa yılın transfer olur."