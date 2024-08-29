Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor: Dev kulübe imza atacak

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen yıldız oyuncu Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor. Menajerinin fesih görüşmeleri için İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yönetim, Young Boys maçının ardından kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk ile arası bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılığı için çalışmalar sürüyor.
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transferi vergi ödemeleri nedeniyle iptal olan Zaha takıma geri dönmüştü.
Wilfried Zaha için Avrupa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; "Fildişili yıldız, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor."
Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'da.
Yunan devi Olympiakos, Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.
31 yaşındaki futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde transferin netleşeceği aktarıldı.