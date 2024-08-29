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Spor

Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor: Dev kulübe imza atacak

18:50 - 29/08/2024 الخميس
Güncelleme: 18:51 - 29/08/2024 الخميس
Yeni Şafak

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen yıldız oyuncu Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor. Menajerinin fesih görüşmeleri için İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yönetim, Young Boys maçının ardından kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

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Teknik direktör Okan Buruk ile arası bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılığı için çalışmalar sürüyor.

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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transferi vergi ödemeleri nedeniyle iptal olan Zaha takıma geri dönmüştü.

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Wilfried Zaha için Avrupa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; "Fildişili yıldız, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor."

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Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'da.

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Yunan devi Olympiakos, Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

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31 yaşındaki futbolcunun gelen teklife sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde transferin netleşeceği aktarıldı.

#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Transfer
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