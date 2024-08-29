Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor: Dev kulübe imza atacak

Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı veremeyen yıldız oyuncu Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor. Menajerinin fesih görüşmeleri için İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...

1 / 8 Galatasaray'da yönetim, Young Boys maçının ardından kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

2 / 8 Teknik direktör Okan Buruk ile arası bozuk olan yıldız oyuncunun ayrılığı için çalışmalar sürüyor.

3 / 8 Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transferi vergi ödemeleri nedeniyle iptal olan Zaha takıma geri dönmüştü.

4 / 8 Wilfried Zaha için Avrupa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

5 / 8 Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; "Fildişili yıldız, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmek istiyor."

6 / 8 Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'da.

7 / 8 Yunan devi Olympiakos, Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.