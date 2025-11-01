Yapay zekadan Galatasaray-Trabzonspor maçı için çarpıcı tahmin

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanacak kritik Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi üç yapay zeka uygulaması skor tahminini yaptı.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zirvenin üst sırasında yer alan iki takım için bu mücadele önem arz ediyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
28 puanla zirvenin üst sırasında yer alan Galatasaray, 23 puanlı Trabzonspor'u mağlup ederek farkı 8'e çıkarmak istiyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmanın hedefinde.
Seyrantepe'de oynanacak kritik mücadele öncesi üç yapay zeka uygulaması girilen veriler sonucunda skor tahminini yaptı.
İşte yapay zekanın Galatasaray-Trabzonspor maç tahminleri;
Grok: Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Gemini: Galatasaray 2-2 Trabzonspor
ChatGPT: Galatasaray 2-1 Trabzonspor