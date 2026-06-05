Yaşlarının toplamı 400'ü buluyor! İşte 2026 Dünya Kupası'na damga vuracak 10 "ihtiyar delikanlı"

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım resmen bitti. Dünyanın en büyük futbol sahnesinde ülkeleri için ter dökecek nihai kadrolar açıklanırken, turnuvanın en tecrübeli isimleri futbolseverlerde büyük heyecan yarattı. Listede, Türkiye'de iz bırakan ve iki eski Galatasaraylı olan çok tanıdık yüzler var.

1 /13 ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım biterken, turnuvada sahne alacak en deneyimli isimler de netleşti.



2 /13 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcuyu sahaya çıkacak.



3 /13 İşte Dünya Kupası'nın en yaşlı 10 futbolcusu...





4 /13 Craig Gordon (İskoçya): Turnuvanın en yaşlı ismi olan 43 yaşındaki tecrübeli kaleci, İskoçya'nın kalesini korumak için eldivenleri takacak.



5 /13 Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Turnuvanın kaleciler dışındaki en yaşlı ismi olan efsane forvet süre alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu unvanını tek başına ele geçirecek.



6 /13 Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki ikonik kaleci, Ronaldo ile birlikte kariyerindeki 6. Dünya Kupası kadrosuna seçilerek tarihe adını yazdırmayı başardı.



7 /13 Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki maestro, ilerleyen yaşına rağmen Hırvatistan'ın orta sahadaki en büyük kozu ve lideri olmaya devam ediyor.



8 /13 Edin Dzeko (Bosna Hersek): Fenerbahçe'de de forma giyen 40 yaşındaki golcü, Bosna Hersek formasıyla kariyerinin en olgun ve deneyimli turnuvalarından birine çıkıyor.



9 /13 Manuel Neuer (Almanya): Almanya'nın 40 yaşındaki efsane file bekçisi, 2014'teki şampiyonluk unvanının yanına bir büyük turnuva deneyimi daha ekliyor.



10 /13 Vozinha (Yeşil Burun Adaları): Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki emektar kalecisi, ülkesinin turnuvadaki en büyük güvencelerinden biri.



11 /13 Fernando Muslera (Uruguay): Türkiye'de uzun yıllar iz bırakan 39 yaşındaki tecrübeli eldiven, Uruguay'ın turnuva kadrosundaki en deneyimli isim olarak dikkat çekiyor.



12 /13 Yuto Nagatomo (Japonya): 39 yaşındaki savunma oyuncusu, bitmek bilmeyen enerjisi ve tecrübesiyle Japonya milli takımının arkasındaki itici güç olacak.

