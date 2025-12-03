Yıldız futbolcu depresyonda! Kariyerinin zirvesinde futbolu bırakabilir

Araujo’nun yaşadığı durum, Barcelona'da endişeye neden oldu. İspanyol devinin teknik direktörü Hansi Flick, maç öncesi Araujo’nun neden kadroda olmadığına ilişkin sorulara, "Ronald maça hazır değil. Bu tamamen kişisel bir durum ve oyuncumu korumak adına daha fazla detay vermek istemiyorum. Ondan sadece içinde bulunduğu duruma saygı göstermenizi rica ederim. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu" cevabını verdi.