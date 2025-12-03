Yeni Şafak
Yıldız futbolcu depresyonda! Kariyerinin zirvesinde futbolu bırakabilir

12:063/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Barcelona'nın Atletico Madrid'i 3-1 yendiği maç öncesi konuşan teknik direktör Hans Flick, yıldız futbolcusunun psikolojik sorunlar yaşadığı için dev mücadelenin kadrosunda olmadığını açıkladı.

La Liga'nın 15'inci haftasında Barcelona, konuk ettiği Atletico Madrid' 3-1 yenerken; Katalan ekibinin savunma oyuncusu Ronald Araujo, sakatlığı olmamasına rağmen kadro dışında kaldı. Yılda 10 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun, fiziksel açıdan sağlıklı olmasına rağmen 'derin bir psikolojik bunalım' yaşadığı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Uruguaylı stoperin yaşadığı mental çöküş nedeniyle dev maçta sahaya çıkmak istemediği ve yakın çevresine de "Futbola ara vermeyi düşünüyorum" dediği öne sürüldü.

Araujo’nun yaşadığı durum, Barcelona'da endişeye neden oldu. İspanyol devinin teknik direktörü Hansi Flick, maç öncesi Araujo’nun neden kadroda olmadığına ilişkin sorulara, "Ronald maça hazır değil. Bu tamamen kişisel bir durum ve oyuncumu korumak adına daha fazla detay vermek istemiyorum. Ondan sadece içinde bulunduğu duruma saygı göstermenizi rica ederim. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu" cevabını verdi.

Araujo’nun yaşadığı psikolojik sorunun ciddiyeti tam olarak bilinmezken; futbolcuya yakın kaynaklar, yıldız ismin futbola bir süre ara vermeyi değerlendirdiğini belirtti.


Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso da, "Öncelikle oyuncuların duygularına ve ihtiyaçlarına saygı duymalıyız. Onlar insan, makine değil" sözleriyle, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ronald Araujo’ya destek verdi.

