Youssef En-Nesyri transferinde kritik 24 saat! İki takımdan biri…

13:4417/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı 28 yaşındaki forvet için Napoli ve Everton transfer savaşına girdi. İtalyan medyasının "maaş dahil kiralama anlaşması bitti" dediği Napoli teklifine karşılık, Everton 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bastırıyor. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması uzun süredir konuşulan Youssef En-Nesyri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.


Corriere dello Sport’un aktardığına göre; Faslı golcünün maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netleşti.


Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası’nda oynanacak Senegal - Fas finalinin ardından hız kazanması bekleniyor.


Haberde, En-Nesyri için bir diğer talibin Everton olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlilere 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonunu bulunduran bir paket sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’nin, Napoli ve Everton'dan gelen teklifleri değerlendirerek transferle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.


