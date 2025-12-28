Yunus Akgün'e dev bir teklif geldi: Galatasaray'ın cevabı da ortaya çıktı

Galatasaray’da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Everton’ın milli futbolcu için dikkat çeken bir teklif sunduğu, sarı-kırmızılıların ise bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki milli futbolcu, attığı gollerin ikisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Geçirdiği fıtık ameliyatının ardından sahalara dönen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Transfermarkt’ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Everton, Yunus Akgün için Galatasaray’a 25 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Yunus Akgün’ün satılık olmadığını belirterek İngiliz ekibinin teklifini geri çevirdiği aktarıldı.