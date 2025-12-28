Yunus Akgün'e dev bir teklif geldi: Galatasaray'ın cevabı da ortaya çıktı

Galatasaray’da bu sezonki performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Premier Lig ekibi Everton’ın milli futbolcu için dikkat çeken bir teklif sunduğu, sarı-kırmızılıların ise bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi.

1 /4 Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki milli futbolcu, attığı gollerin ikisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

2 /4 Geçirdiği fıtık ameliyatının ardından sahalara dönen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

3 /4 Transfermarkt’ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Everton, Yunus Akgün için Galatasaray’a 25 milyon euro bonservis bedeli önerdi.