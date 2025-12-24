Yusuf Demir için yolun sonu: ‘Barcelona etiketli’ yıldıza Süper Lig ekibi talip oldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda yer bulamayan ve bu sezon sadece 35 dakika sahada kalabilen Yusuf Demir için ayrılık vakti geldi. Bir dönem Barcelona forması giyen ancak piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya kadar gerileyen 22 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig’den talip çıktı.

