Yusuf Demir için yolun sonu: ‘Barcelona etiketli’ yıldıza Süper Lig ekibi talip oldu

09:1924/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda yer bulamayan ve bu sezon sadece 35 dakika sahada kalabilen Yusuf Demir için ayrılık vakti geldi. Bir dönem Barcelona forması giyen ancak piyasa değeri 1.5 milyon Euro'ya kadar gerileyen 22 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig’den talip çıktı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a veda edecek isimlerden biri de Yusuf Demir olabilir. 

Sarı-kırmızılı forma altında beklenen performansına ulaşamayan futbolcuyla Süper Lig ekibinin ilgilendiği aktarıldı.


Ajansspor'un haberine göre Eyüpspor, Yusuf Demir ile ciddi şekilde ilgileniyor. Süper Lig ekibi yakın zamanda 22 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunabilir.


Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 maçta 35 dakika şans bulabildi.


2021'de Rapid Wien tarafından Barcelona'ya kiralanan ve piyasa değeri 12 milyon euroları gören Yusuf Demir'in değeri şu anda 1.5 milyon euro.


Avusturyalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.


