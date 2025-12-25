Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda disiplin rüzgarı: TFF derbi sonrası faturayı kesti

25/12/2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup etabında oynanan karşılaşmaların disiplin raporlarını tamamladı. 23 Aralık'ta oynanan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından her iki dev kulüp de kurula sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Ziraat Türkiye Kupası grup etabındaki ihlallerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildi.


Hesap.com Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.


