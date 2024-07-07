Apple, bu tür saldırılara karşı iPhone sahiplerini korumak için parola ve altı haneli doğrulama kodu gerektiren iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmaya çağırdı. Bu güvenlik önlemleri, kullanıcıların cihazları üzerinde kontrol sağlamak, kişisel ve finansal bilgilere erişmek ve yetkisiz satın alımları engellemek için kritik önem taşıyor.