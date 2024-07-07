1,4 milyar Apple cihazını hedef alan yeni bir siber saldırının ardından tüm iPhone kullanıcılarına acil bir uyarı mesajı gönderildi.
Teknoloji devi Apple, yayınladığı uyarıda potansiyel tehditlerin nasıl ayırt edilebileceğini ve saldırılardan nasıl korunulması gerektiğini aktardı.
Bilgisayar korsanları, Apple'dan gönderildiği gibi görünen sahte mesajlar aracılığıyla kullanıcıları iCloud hesapları hakkında "önemli bir istek" bağlantısına yönlendirmeyi amaçlayan SMS kimlik avı kampanyaları düzenliyor.
Kaliforniya merkezli güvenlik firması Symantec, bu ay içinde keşfedilen saldırıda bağlantıların kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek Apple Kimlik bilgilerini vermeye teşvik ettiği konusunda uyarıda bulundu.
Apple, bu tür saldırılara karşı iPhone sahiplerini korumak için parola ve altı haneli doğrulama kodu gerektiren iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmaya çağırdı. Bu güvenlik önlemleri, kullanıcıların cihazları üzerinde kontrol sağlamak, kişisel ve finansal bilgilere erişmek ve yetkisiz satın alımları engellemek için kritik önem taşıyor.
Symantec, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Bu kimlik bilgileri son derece değerlidir; cihaz üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz satın alımlar yoluyla potansiyel kazanç sağlar" uyarısında bulundu.
Apple, destek sayfasında, dolandırıcıların kullanıcıları iPhone güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmaları konusunda yanıltabileceklerini ve kullanıcıların bu tür isteklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Şirket ayrıca, Apple'ın resmi web sitesi dışında bir URL içeren mesajlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Apple, "Bunun bir saldırıyı durdurmaya yardımcı olmak veya hesabınızın kontrolünü yeniden ele geçirmenize olanak sağlamak için gerekli olduğunu iddia edecekler" ifadesini kullanarak kullanıcılarını bilgilendirdi ve sahte mesajları tespit etmek için önemli ipuçları sundu.