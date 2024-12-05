ChatGPT'de ilginç hata: Bu ismi yazınca 'error' verip çöküyor

Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT’de ilginç bir sorun gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, ChatGPT’ye “David Mayer” ismini sorduğunda yapay zekanın çökmesine neden olan bir hata tespit etti. Ancak isim, herhangi bir büyük arama motorunda veya ChatGPT'nin ana rakiplerinden herhangi birinde kısıtlanmış görünmezken şirketin herhangi bir açıklama yapmamış olması konuyu daha da olağanüstü bir hale getirdi. Herkes bu hatanın nedenini merak ediyor.

1 /8 ChatGPT kullanıcıları uygulama üzerinde ilginç bir hata keşfetti.





2 /8 ChatGPT'de “David Mayer” ismi aratıldığında yapay zeka botunun hızla çöktüğü gözlemlendi.



3 /8 Bu durumun arkasındaki neden araştırılırken, gizem giderek büyüdü. Teoriler sıradan olandan tamamen çılgın olana kadar uzanıyordu. Bazıları Mayer'in, İngiltere ve AB'de insanların kişisel verilerini çevrimiçi olarak silmelerine izin veren bir yasa olan "unutulma hakkını" kullanan sıradan bir insan olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise komplo teorilerine yöneldi. Bu kişinin ünlü bir ailenin üyesi olduğunu ve internette adının geçmesini istemediği için OpenAI'nin isimle ilgili sorguları engellediği söylendi.

4 /8 Meydana gelen hata ile ilgili bazı komplo teorileri ortaya atılırken bu garip olayın ardında basit bir neden olabileceği de belirtildi.





5 /8 İsmi kabul etmesi için birçok yol denendi Geçtiğimiz hafta sonu, ismin sohbet robotu için zehir olduğu söylentisi hızla yayıldı ve giderek daha fazla insan hizmeti yalnızca ismi kabul etmesi için yeni yollar denedi.

6 /8 Ancak ChatGPT, ismin hecelenmesine rağmen "Bir yanıt üretemiyorum" cevabını vererek çöktü. Bazı kullanıcılar David Mayer'in Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasası kapsamında talepte bulunmuş olabileceğini belirtti. Bu veri koruma yasası, insanların Google gibi teknoloji şirketlerinden isimlerini ve bilgilerini internetten kaldırmalarını talep etmelerine olanak tanıyor.



7 /8 Ancak isim, herhangi bir büyük arama motorunda veya ChatGPT'nin ana rakiplerinden herhangi birinde kısıtlanmış görünmüyor.

