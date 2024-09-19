Kamikaze dron AZAT göreve hazır

AZAT'ın FPV konseptinde hazır, hızla toparlanabilecek bir ürün haline geldiğini ifade eden Cogen, şu değerlendirmelerde bulundu:





"AZAT'ın bataryası, mühimmatı, tasarımı, mekanik tasarımı, elektronik kartları ve bunların üzerinde koşan yazılımları tamamıyla bizim mühendislerimiz tarafından geliştirilen bir sistem. AZAT'ın tüm elektronik sistem bileşenleri, donanım, uçuş ve tahrip yazılımları yerlileştirildi. Geliştirilen uçuş kontrol kartından video haberleşme kartına, can güvenliği için özel geliştirilen tahrip modülüne kadar birçok teknolojik alanda alt bileşenler yerli olarak üretildi. Bu alanda ithal ürünlere geçit vermeden AZAT, ülkemizde üretilip dünyaya ihraç edilen bir konsepti ticari olarak başarmayı hedefliyor. Yüzde 80 millilik böyle bir üründe ciddi bir oran. Milli olmayan ekipmanlar tekrar kullanılabilir kumanda ve gözlük. İlerleyen yıllarda tamamıyla millileştirmeyi düşündüğümüz bir sistem.





Rakiplerine göre harp sahası için tasarlanan bu konsept ürün, ilerleyen dönemde sürü dron ve farklı hedef türlerine göre çeşitlendiriliyor. Jammer altında çalışma önemli bir yetenek. AZAT bu konudaki harekat kabiliyetini de kanıtladı."