Mars'ta binlerce kilometrelik eski nehir izleri keşfedildi

Beklenmeyen bir bölgede su izleri





Losekoot, "Mars’ta daha önce pek çok kez suya dair izler bulundu, ancak bu bölge özel çünkü uzun süredir burada suya dair bir kanıt olmadığı düşünülüyordu" dedi. Bulunan nehir izlerinin, yalnızca bölgesel yağış ya da kar yağışıyla beslenmiş olabileceği düşünülüyor.