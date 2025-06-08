Öldü ama mesaj atıyor: Yapay zeka ile dijital 'yaşam' devam ediyor

Dünyada “griefbot” (yas botu) ya da “dijital avatar” olarak anılan bu teknolojiler, sosyal medya paylaşımları, ses kayıtları ve yazışmalardan yola çıkarak bir kişinin dijital bir kopyasını oluşturabiliyor. ABD merkezli HereAfter AI, bu alanda öne çıkan girişimlerden biri. Kullanıcılar, sevdikleri hayattayken onlardan sesli anılar ve yanıtlar kaydediyor. Kayıtlar, daha sonra yapay zekâ tarafından yapılandırılarak dijital bir sohbet asistanına dönüştürülüyor.