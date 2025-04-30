Robot süpürgelere fazladan mesai: Yeni özellikler geliyor

Yazılımlar gelişiyor, beklentiler büyüyor

Uzmanlara göre bu tür çok işlevli sistemlerin geliştirilmesi, sadece yazılım mühendisliğinin değil, kullanıcı deneyiminin de evrim geçirdiğini gösteriyor. İnsanların artık tek bir işlevi olan cihazlardan daha fazlasını beklediği bir dönemdeyiz. Robot süpürgelerin sosyal robotlara dönüşmesi, teknolojinin sıradan hayatın içine ne kadar derinlemesine entegre olduğunu gözler önüne seriyor.







