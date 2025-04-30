Robot süpürgelere fazladan mesai: Yeni özellikler geliyor

Evde günün büyük kısmını sessizce gezerek geçiren robot süpürgeler için tembellik dönemi kapanıyor. Bilim insanları, sadece 2 saat temizlik yapan bu cihazları 22 saat daha işe koşacak yeni bir yazılım geliştirdi. Üstelik süpürge artık sadece süpürmüyor, yoga partnerliği bile yapıyor.
Artık sadece süpürmeyecek: 100 göreve hazır
İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, ev robotlarının potansiyelini yeniden tanımladı. “Çalışma süresi doldu” bahanesi tarihe karışıyor; artık robot süpürgeler evin dört bir yanında aktif hale geliyor. Sıradan bir yazılım güncellemesiyle donatılan cihaz, sadece temizlik değil, günlük yaşamda da birçok rol üstleniyor.
Süpürge mi ev arkadaşı mı?
Yeni yazılım sayesinde robot süpürge:
- Mobil şarj istasyonu gibi hareket ediyor, seni takip edip telefonunu şarj ediyor.
- Tavanı sinema perdesine çeviriyor, Netflix'i oraya yansıtıyor.
- Ev güvenlik kamerası olarak çalışıyor, gözleri dört açıyor.
- “Rahatsız etmeyin” tabelasıyla odaya girip, sessizliği yönetiyor.
- Bu cihaz artık yalnızca yerleri değil, ortamı da süpürüyor.
'Onca potansiyel boşa gidiyor'
Araştırmanın başındaki Yoshiaki Shiokawa’ya göre robot süpürgeler yıllardır sadece temizlikle sınırlı kaldı, bu da büyük bir israf. Yeni yazılımla birlikte bu cihazlar:
- Bitki sulayabiliyor
- Kedilere oyun arkadaşı olabiliyor
- Yoga yapanlara rehberlik edebiliyor
- Yani evdeki en sessiz çalışan, bir anda en üretken bireye dönüşüyor.
Ev hayatında yeni bir dönem başlıyor
Artık robot süpürgeler sadece temizlik işlerini devralmakla kalmıyor, aynı zamanda ev yaşamının dijital omurgası haline geliyor. Sabah kahvesini içerken tavan sinemasından haber izlemek, kedinin oyun ihtiyacını karşılamak ya da sessiz bir yoga seansına başlamak… Tüm bunlar, küçük bir robotun üstlenebileceği görevler haline geliyor. Bu da teknolojiyle iç içe bir ev hayatının kapılarını aralıyor.
Yazılımlar gelişiyor, beklentiler büyüyor
Uzmanlara göre bu tür çok işlevli sistemlerin geliştirilmesi, sadece yazılım mühendisliğinin değil, kullanıcı deneyiminin de evrim geçirdiğini gösteriyor. İnsanların artık tek bir işlevi olan cihazlardan daha fazlasını beklediği bir dönemdeyiz. Robot süpürgelerin sosyal robotlara dönüşmesi, teknolojinin sıradan hayatın içine ne kadar derinlemesine entegre olduğunu gözler önüne seriyor.
Gelecekte herkesin dijital bir yardımcısı olabilir
Bu gelişmeler, ev içi otomasyonun geleceğine dair güçlü ipuçları taşıyor. Yakın gelecekte her evde kişiselleştirilmiş bir dijital yardımcı olabilir yemek tariflerini okuyan, evi güvenli tutan, çocuklarla oyun oynayan bir cihaz. Ve belki de en önemlisi, günün sonunda sessizce köşesine çekilip yeri süpüren sadık bir arkadaş.