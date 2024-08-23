Telefon kiralama dönemi başladı: Uzmanlar uyardı: Kiralama bittiğinde sıfırlamayı unutmayın

Yenilenmiş cihazların kullanımının da gittikçe yaygınlaştığı belirten Küçük, şunları kaydetti:





"Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor. Çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor. Bu telefonların çoğu ithalatla geldiği için ülkemiz için maddi kayıp oluşuyor. Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi."