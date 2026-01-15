Üzümde verimi ROBOTAGEM artıracak: Tekirdağ'da bağların yeni sahibi! Işık ve sensör detayı dikkat çekti

Tekirdağ'da geliştirilen ve "ROBOTAGEM" adı verilen otonom robot, üzüm bağlarında ışık ve sensör teknolojisiyle verim ve kaliteyi artırmayı hedefliyor. Proje lideri Dr. Elif Yazar Coşkun, "Örneğin mavi ışık üzüm tanesinin enine ve boyuna gelişimine ve verimine etki ederken, kırmızı ışık şeker miktarını artırabiliyor. Bu unsurlar üzümün aroma ve rengine de etki ediyor" dedi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Namık Kemal Üniversitesi araştırmacıları, bağ üreticileri için üzüm verimi ve kalitesini artırmayı amaçlayan otonom robot geliştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen "Bağ Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Otonom Robot Tasarımı Projesi" kapsamında geliştirilen robota "ROBOTAGEM" adı verildi.

2021 yılında başlatılan projede, ilk aşamada bağlarda farklı dalga boylarındaki ışığın üzüm kalitesi üzerindeki etkileri incelendi. Daha sonra arazide otonom şekilde hareket edebilen robot tasarlanarak üretildi.

Robot, sahip olduğu ışıklandırma sistemi ve sensörler sayesinde üzüm verimi ve kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağcılıkta çeşitli kültürel uygulamalarda kullanılmak üzere yerli ve milli yazılımla donatılmış otonom robot geliştirdiklerini anlattı.

Tarımda otomasyon ve hassas tarım teknolojilerinin uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Kiracı, "Projede, bağcılıkta farklı amaçlarla kullanılabilecek otonom bir robot prototipi tasarlanarak imal edildi. Robotun yazılımı, sistem bileşenleri ve kullanıcı arayüzü ROBOTAGEM'e özgü ve yerli olarak geliştirildi." dedi.

"İstenilen özelliklerde üzüm elde edilebilecek"

Proje lideri Dr. Elif Yazar Coşkun da robotun tablet veya cep telefonu üzerinden kontrol edilebildiğini ifade etti.

Robotun gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sahada çalışabildiğini dile getiren Coşkun, "Araziye ait haritayı belirliyoruz. Robot hareket ederken sıra arasında ilerleyebiliyor, sıra sonunda dönüş yaparak yeniden sıraya girebiliyor. Robot, LED armatürler taşıyacak şekilde ve özellikle gece uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlandı." diye konuştu.

Coşkun, robotun bağda 2 saat çalıştırıldığında toplam enerji kapasitesinin yalnızca yüzde 2'sini kullandığını söyledi.