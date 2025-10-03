Whatsapp'ta büyük güvenlik açığı: Çoğu insan fark etmiyor banka hesapları tehlikede

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma ağı olan WhatsApp’ta her gün milyonlarca mesaj, fotoğraf ve video gönderiliyor. Ancak son dönemde siber suçlular uygulamadaki yöntemlerini artırarak kullanıcıları hedef almaya başladı. Tek bir yanlış tıklama ya da farkında olmadan açık bırakılan bir özellik, özel bilgilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor.