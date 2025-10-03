Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Whatsapp'ta büyük güvenlik açığı: Çoğu insan fark etmiyor banka hesapları tehlikede

Whatsapp'ta büyük güvenlik açığı: Çoğu insan fark etmiyor banka hesapları tehlikede

12:023/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı WhatsApp’ta kullanıcıları yakından ilgilendiren büyük bir tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar, farkında olunmadan açık bırakılan bir ayarın dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları için adeta kapı araladığını belirtiyor. Bu gizli detayın kişisel verilerden banka hesaplarına kadar pek çok bilgiyi tehlikeye atabileceği uyarısı yapılıyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta ciddi güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların ve bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilere hatta banka hesaplarına erişmesine yol açabilecek bir detaya karşı kullanıcıları uyarıyor.

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma ağı olan WhatsApp’ta her gün milyonlarca mesaj, fotoğraf ve video gönderiliyor. Ancak son dönemde siber suçlular uygulamadaki yöntemlerini artırarak kullanıcıları hedef almaya başladı. Tek bir yanlış tıklama ya da farkında olmadan açık bırakılan bir özellik, özel bilgilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor.

Tehlike otomatik dosya indirmelerinde gizli


Uzmanlara göre WhatsApp’ta en büyük risklerden biri otomatik dosya indirme özelliği. Kullanıcıların çoğu bu özelliğin etkin olduğunun farkında bile değil. Fotoğraf ve videoları kolayca kaydetmek için pratik gibi görünen bu ayar, aslında siber saldırılara davetiye çıkarıyor.

Otomatik indirme açık olduğunda dosyalar cihazınıza sessizce yükleniyor. Bu durumda kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla korsanlar, cihazınızdaki kişi rehberine, mesajlarınıza ve hatta banka bilgilerinize kadar ulaşabiliyor.


Basit bir PDF veya görsel bile zararlı komut dosyaları içerebiliyor. Bazı durumlarda bu yazılımlar, konuşmalarınızı izleyebiliyor ve rehberinizdeki kişilere spam mesaj gönderebiliyor.

Siber güvenlik için ayarlarınızı kontrol edin


Dubai merkezli leravi.org sitesinde yer alan bilgilere göre korsanlar, otomatik indirme özelliği aktif olan cihazlarda kullanıcı etkileşimine gerek kalmadan dosyaları çalıştırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kullanıcıların basit adımlarla bu özelliği kapatmasını öneriyor:

iPhone kullanıcıları için: Ayarlar → Veri ve Depolama Kullanımı → Fotoğraf, video ve belge seçeneklerini kapatın.


Android kullanıcıları için: Ayarlar → Sohbetler → Medya Görünürlüğü → Dosya indirmelerini kapatın.

﻿Bu ayarı kapattığınızda dosyalar yalnızca siz dokunduğunuzda indirilecek ve cihazınız kötü amaçlı yazılımlara karşı daha güvenli hale gelecek.

#teknoloji haberleri
#whatsapp
#son dakika
#siber güvenlik
#whatsapp güvenlik açığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?