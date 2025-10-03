Whatsapp'ta büyük güvenlik açığı: Çoğu insan fark etmiyor banka hesapları tehlikede

Milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı WhatsApp’ta kullanıcıları yakından ilgilendiren büyük bir tehlike ortaya çıktı. Uzmanlar, farkında olunmadan açık bırakılan bir ayarın dolandırıcılar ve bilgisayar korsanları için adeta kapı araladığını belirtiyor. Bu gizli detayın kişisel verilerden banka hesaplarına kadar pek çok bilgiyi tehlikeye atabileceği uyarısı yapılıyor.
Milyonlarca kişinin kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta ciddi güvenlik açıkları ortaya çıkıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların ve bilgisayar korsanlarının kişisel bilgilere hatta banka hesaplarına erişmesine yol açabilecek bir detaya karşı kullanıcıları uyarıyor.
Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma ağı olan WhatsApp’ta her gün milyonlarca mesaj, fotoğraf ve video gönderiliyor. Ancak son dönemde siber suçlular uygulamadaki yöntemlerini artırarak kullanıcıları hedef almaya başladı. Tek bir yanlış tıklama ya da farkında olmadan açık bırakılan bir özellik, özel bilgilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olabiliyor.
Tehlike otomatik dosya indirmelerinde gizli
Uzmanlara göre WhatsApp’ta en büyük risklerden biri otomatik dosya indirme özelliği. Kullanıcıların çoğu bu özelliğin etkin olduğunun farkında bile değil. Fotoğraf ve videoları kolayca kaydetmek için pratik gibi görünen bu ayar, aslında siber saldırılara davetiye çıkarıyor.
Otomatik indirme açık olduğunda dosyalar cihazınıza sessizce yükleniyor. Bu durumda kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla korsanlar, cihazınızdaki kişi rehberine, mesajlarınıza ve hatta banka bilgilerinize kadar ulaşabiliyor.
Basit bir PDF veya görsel bile zararlı komut dosyaları içerebiliyor. Bazı durumlarda bu yazılımlar, konuşmalarınızı izleyebiliyor ve rehberinizdeki kişilere spam mesaj gönderebiliyor.
Siber güvenlik için ayarlarınızı kontrol edin
Dubai merkezli leravi.org sitesinde yer alan bilgilere göre korsanlar, otomatik indirme özelliği aktif olan cihazlarda kullanıcı etkileşimine gerek kalmadan dosyaları çalıştırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kullanıcıların basit adımlarla bu özelliği kapatmasını öneriyor:
iPhone kullanıcıları için: Ayarlar → Veri ve Depolama Kullanımı → Fotoğraf, video ve belge seçeneklerini kapatın.
Android kullanıcıları için: Ayarlar → Sohbetler → Medya Görünürlüğü → Dosya indirmelerini kapatın.
Bu ayarı kapattığınızda dosyalar yalnızca siz dokunduğunuzda indirilecek ve cihazınız kötü amaçlı yazılımlara karşı daha güvenli hale gelecek.