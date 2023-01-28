Yaban hayatını gözlemlemek için kullanılan fotokapan teknolojisi son dönemde güvenlik amaçlı kullanılıyor. Görüş imkanının olmadığı karanlık ortamlarda net kayıt yapabilme özelliğine sahip olan fotokapan hakkında merak edilenleri araştırdık.

FOTOKAPAN NEDİR?

Yaban hayatı gözlemlemek ile beraber türlerin gelişimini kayıt altına alabilmek amaçlı kullanılan görüntü sistemi Fotokapan olarak bilinir.

FOTOKAPAN NE İŞE YARAR?

Fotokapan aracılığıyla yapılan çalışmalar sayesinde insan faktörünün çalışma sahasına etkisi mümkün olduğunca en az seviyeye indirgenir. Bu da yaban hayvanlarının davranışları üzerindeki insan etkisinin azaltılıp çalışma sahasından daha sağlıklı veri alınmasına olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra fotokapanlar araştırmacıya;

Kaydı elde edilen türlerin net olarak tanımlanabilmesi,

Elde edilen kayıtlara ait tarih, saat ve konum gibi bilgilerin net olarak bilinmesi,

Gözlem yolu ile çalışma yapılması zor olan ormanlık alanlarda yaban hayatının izlenmesine olanak sağlaması,

Kendine özgü post deseni olan türlerde, elde edilen görüntülerin karşılaştırılması ile birey tayini yapılabilmesi (Bu türlere örnek olarak; alageyik, saz kedisi, yaban kedisi, vaşak, çizgili sırtlan vb. gösterilebilir. Bunun yanı sıra kızıl geyikte erkek bireyler de boynuz yapılarının farklı olmasından dolayı rahatlıkla teşhis edilebilir.) gibi imkanlar sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında alanlara ve türlere yönelik envanter, izleme, planlama vb. çalışmalarda araştırmacıya büyük kolaylık sağlamaktadır.

FOTOKAPANLAR HANGİ AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?

Harekete ve ısıya duyarlı sensör sayesinde sistemin tetiklenerek fotoğraf çektiği fotokapanlar arazide aşağıda belirtilen amaçlar ile kullanılabilir.

Hedeftürlerin çalışma alanındaki varlığının belgelenmesi

Çalışma alanında var olan türlerin yıllar itibariyle popülasyon değişiminin izlenmesi

Büyük memeli türlerinin aktivite desenlerinin ortaya konulması

Birey teşhisi yapılarak hedef türün alandaki popülasyon durumu hakkında tahminlerde bulunulması

Bir türün birden çok alanda izlenilmesi



