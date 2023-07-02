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Fransa sokakları yangın yeri: 1350 araç ateşe verildi 234 bina kundaklandı

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir asıllı gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı 10'a yükseldi. Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı. Peki Fransa’da neler olur, halk neden ayaklandı? Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi? Macron istifa edecek mi? İşte Fransa’daki olaylarda son durum.

09:18 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fransa'daki olaylarda son durum nedir?

Fransa'daki olaylarda son durum nedir?

Fransa’da Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel’in 27 Haziran’da polis kurşunu ile ölümünün ardından yükselen tansiyon düşmüyor. Nahel’in öldürüldüğü Nanterre'de başlayan gösteriler başta başkent Paris olmak üzere ülkedeki pek çok şehre sıçradı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden olaylarda bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını belirtti.

Öfkeli göstericiler polisle çatışmakla kalmadı, çöp konteynerlerini yaktı, havai fişekler kullandı. Gösterilerde birçok araç ateşe verildi. Binaların camları kırıldı. Aralarında Marsilya'nın da bulunduğu pek çok kentte mağazaları da hedef alındı. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşandı.

Ülke genelinde protestoların yayılmasıyla kolluk kuvvetleri yetersiz kaldı. Zırhlı araçlar ve takviye kuvvetler sahaya sürüldü. Marsilya Belediye Başkanı kentte kontrolü yeniden sağlamak için hükümetten, şehre derhal ek birlikler gönderilmesini istedi. Toulouse, Lyon, gibi birçok kentte de manzara farksızdı. Göstericiler polisle çatıştı, sokakları yangın yerine çevirdi.

Fransa’daki olaylarda kaç kişi gözaltına alındı?

Basında yer alan haberlere göre, sadece bir gecede bin 350 araç ateşe verildi, 234 bina kundaklandı veya zarar gördü. Kamusal alanlarda da 2 bin 560 nokta kundaklandı. Bir gecede bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Olayların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bini geçti.

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu. Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin euro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Macron istifa edecek mi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa edip etmeyeceği henüz belli değil. Macron olayların şiddetlenmesi üzerine Almanya ziyaretini ertelemek zorunda kaldı. Macron, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'i arayarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi.

Türkiye’den Fransa’ya seyahat uyarısı geldi mi?

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği de olaylar üzerine seyahat uyarısı yayımladı. Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.



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