Futbolda milli ara zamanı: Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? İşte milli maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımız, ilk çalışmasını da akşam saatlerinde yaptı.





Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların fitness salonunda yaptığı hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Sonrasında iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü yenileme antrenmanı, diğer grup ise top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı.





Cezası nedeniyle Bulgaristan karşılaşmasında görev alamayacak Barış Alper Yılmaz izinli oluşu, Uğurcan Çakır ve Berke Özer ise hafif sakatlıkları nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı. Merih Demiral ise takımdan ayrı çalıştı. Barış Alper, yarın A Millî Takım kampına dâhil olacak.





A Millî Takımımızın bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacısomanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2 Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.





A Millî Takımımız, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürecek.

Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile Türkiye 11 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı saat 21.45'te başlayacak.





Grupta üçüncü sırada

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3. sırada bulunuyor. Elemelerdeki ilk müsabakasında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta ağırladığı İspanya'ya 6-0 yenildi. İspanya'nın 6 puanla liderlik koltuğunda oturduğu grupta 3 puanı bulunan Türkiye, aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.





Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna teknik direktör Vincenzo Montella, 27 kişi davet etti. Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek. A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:





Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)