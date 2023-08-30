|
Özgün

Gabon nerede, nüfusu kaç, Müslüman ülke mi?

‘Gabon nerede, nüfusu kaç, Müslüman ülkemi?’ soruları Gabon’da bir grup askerin, yönetime el koyduklarını duyurması ile gündeme geldi. Gabon, Kongo Nehri'nin güneydoğusundan başlayarak Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan bir ülkedir. Ekvator Ginesi, Kamerun ve Kongo gibi diğer Orta Afrika ülkeleriyle sınırlanmıştır. Peki, Gabon’un nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor? Gabon müslüman ülke mi? İşte soruların yanıtları.

16:04 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gabon nerede, nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor?

Gabon nerede, nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor?

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Yaşana gelişme sonrası Gabon ülkesi hakkında araştırmalar da arttı. Doğal zenginlikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirasıyla Gabon, Afrika'nın en özel ve ilgi çekici ülkelerinden biri olarak biliniyor. Peki, Gabon nerede, nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor? Gabon müslüman ülke mi? İşte detaylar.

GABON NEREDE, NÜFUSU KAÇ, HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Afrika kıtası, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanınan bir kıta olmasının yanı sıra muhteşem doğal güzelliklere de ev sahipliği yapar. Bu güzelliklerden biri de Orta Afrika'da yer alan Gabon'dur. Doğal zenginlikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirasıyla Gabon, Afrika'nın en özel ve ilgi çekici ülkelerinden biridir.

Konum:
Gabon, Orta Afrika'nın batısında yer alır. Kuzeyde Ekvator Ginesi, doğuda Kamerun ve Kongo, güneyde Atlantik Okyanusu ile komşudur.
Nüfus:
Gabon'un nüfusu yaklaşık olarak 2.3 milyon kişi civarındadır.
Din:
Gabon nüfusunun çoğunluğu Hristiyanlık inancını benimser. Ancak ülkede farklı dinlere ve inançlara sahip topluluklar da bulunur. İslam azınlık dinlerinden biridir ve nüfusun sadece küçük bir bölümünü oluşturur.
Dil:
Resmi dil Fransızcadır, ancak ülkede farklı etnik gruplar farklı yerel dilleri konuşur.

Başkent: Gabon'un başkenti Libreville'dir. Ülkenin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir.

Ekonomi:
Gabon'un ekonomisi büyük ölçüde petrol, madencilik ve orman ürünleri gibi doğal kaynaklara dayanır. Petrol ve maden ihracatı ülkenin gelirinin büyük bir bölümünü oluşturur.
Doğal Zenginlikler:
Gabon, zengin ormanlık alanlara, biyolojik çeşitliliğe ve doğal güzelliklere sahiptir. Ülkenin büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır ve bu alanlar önemli bir ekolojik değeri temsil eder.

GABON MÜSLÜMAN ÜLKE Mİ?

Gabon'un nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyanlık inancını benimser. İslam, Gabon'daki dinler arasında azınlıkta olan bir dindir. Ülkede ayrıca yerel inançlar ve gelenekler de yaygın olarak bulunur. Gabon'un dinî yapısı çeşitlilik göstermektedir ve farklı dinler barış içinde bir arada yaşamaktadır.



#Gabon
#Atlantik Okyanusu
#Kongo Nehri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kütahya Gedikoğlu Çiftliği mevkiinde orman yangını çıktı