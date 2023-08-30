Gabon nerede, nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor?
Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Yaşana gelişme sonrası Gabon ülkesi hakkında araştırmalar da arttı. Doğal zenginlikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirasıyla Gabon, Afrika'nın en özel ve ilgi çekici ülkelerinden biri olarak biliniyor. Peki, Gabon nerede, nüfusu kaç, hangi dili konuşuyor? Gabon müslüman ülke mi? İşte detaylar.
GABON NEREDE, NÜFUSU KAÇ, HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?
Afrika kıtası, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanınan bir kıta olmasının yanı sıra muhteşem doğal güzelliklere de ev sahipliği yapar. Bu güzelliklerden biri de Orta Afrika'da yer alan Gabon'dur. Doğal zenginlikleri, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirasıyla Gabon, Afrika'nın en özel ve ilgi çekici ülkelerinden biridir.
Başkent: Gabon'un başkenti Libreville'dir. Ülkenin en büyük ve en önemli şehirlerinden biridir.
GABON MÜSLÜMAN ÜLKE Mİ?
Gabon'un nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyanlık inancını benimser. İslam, Gabon'daki dinler arasında azınlıkta olan bir dindir. Ülkede ayrıca yerel inançlar ve gelenekler de yaygın olarak bulunur. Gabon'un dinî yapısı çeşitlilik göstermektedir ve farklı dinler barış içinde bir arada yaşamaktadır.