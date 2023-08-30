Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı. Arbedede 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu. Bu haberimizde Kosova’nın nerede olduğunu, bu ülkenin ne kadar nüfusa sahip olduğuna ilişkin genel bilgilere yer vereceğiz. Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise Karadağ ile komşudur. Peki Kosova ne zaman bağımsızlığını ilan etti? Kosova’nın nüfusu ne kadar? İşte detaylar.