Galatasaray,

5. haftasında evinde Manchester United ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golleri Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Manchester United'ın golleri ise Garnacho, Fernandes ve McTominay'den geldi.