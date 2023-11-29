Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.
29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İKİNCİ YARI
55. dakikada Antony’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Wan-Bissaka’nın yerden içeri ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan McTominay’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-362. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakim Ziyech, ceza sahası dışı çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak çizgiyi geçti. 2-3
65. dakikada Zaha’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.
68. dakikada sağ kanata topla ilerleyen Angelino’nun pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana topu kontrol etti.
70. dakikada Angelino’nun savunmanın arkasına attığı pasta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3
77. dakikada topla birlikte ceza yayına kadar gelen McTominay, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta gitti.
85. dakikada sağ kanatta Dalot’un pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Fernandes’in kontrol edip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.
HAKİM ZİYECH'TEN FRİKİKTEN İKİ GOL
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech’in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Süper Lig’de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı. Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.
KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZONKİ 6. GOLÜNÜ ATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.
Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.