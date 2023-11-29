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Galatasaray Ziyech ve Kerem'le geri döndü: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk etti. Galatasaray 3-1 geriye düştüğü maçta 2 gol bularak 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Goller dakika 11' A. Garnacho, 18' Bruno Fernandes, 29' ve 62' Hakim Ziyech (2), 55' Scott McTominay ve 71' Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Temsilcimiz Galatasaray bu sonuçla puanını 5'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı. Galatasaray - Manchester United maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

22:37 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 23:31 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray,
5. haftasında evinde Manchester United ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golleri Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Manchester United'ın golleri ise Garnacho, Fernandes ve McTominay'den geldi.
- Manchester United maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin toplu sonuçları haberimizde.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Manchester United maç özetini izlemek için

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

11. dakikada Manchester United öne geçti. Bruno Fernandes'in ceza sahası çizgisi üzerinden pasında topla buluşan Garnacho, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

18. dakikada İngiliz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Shaw'un taç çizgisinden pasında topu kontrol eden Bruno Fernandes, ceza sahasına yöneldi. Portekizli oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

29. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Bruno Fernandes'in müdahalesinin ardından Torreira'nın yerde kalması üzerine hakem Jose Maria Sanchez serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Ziyech, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Manchester United, soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Antony’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Wan-Bissaka’nın yerden içeri ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan McTominay’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-362. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakim Ziyech, ceza sahası dışı çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak çizgiyi geçti. 2-3

65. dakikada Zaha’nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onana’da kaldı.

68. dakikada sağ kanata topla ilerleyen Angelino’nun pasında topla buluşan Ziyech, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onana topu kontrol etti.

70. dakikada Angelino’nun savunmanın arkasına attığı pasta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

77. dakikada topla birlikte ceza yayına kadar gelen McTominay, yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta gitti.

85. dakikada sağ kanatta Dalot’un pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Fernandes’in kontrol edip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

HAKİM ZİYECH'TEN FRİKİKTEN İKİ GOL

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech’in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Süper Lig’de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı. Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZONKİ 6. GOLÜNÜ ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.

Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI








#Galatasaray
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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Galatasaray Ziyech ve Kerem'le geri döndü: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı