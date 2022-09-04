Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği maçın ayrıntıları haberimizden takip edebilir.
Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Gaziantep maçı Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak, Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?
Galatasaray Gaziantep maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.
Gaziantep FK ile 7. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray ilk antrenmanı yaptı
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.