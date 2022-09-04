Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in beşinci haftasında 5 Eylül Pazartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan toplarken, 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Futbolseverler Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11 belli oldu mu? İşte maçın ayrıntıları...

Abone Ol