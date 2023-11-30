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Galatasaray avantajı elde etti! Sırada Kopenhag maçı var: Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, hangi tarihte?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Kopenhag'ın Bayern Münih ile berabere kalması sonrası grupta 3. sırada kalan temsilcimiz, Danimarka'da gruptan çıkma adına final maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

11:06 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:42 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Kopenhag

Galatasaray Kopenhag

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Kopenhag deplasmanda Bayern Münih ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, son 16'ya kalabilmek için son grup maçında Kopenhag'ı yenmek zorunda. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 6. maçında Kopenhag ve Galatasaray, 12 Aralık Salı günü Parken Stadyumu'nda 23.00'te karşılaşacak.

Grupta oluşan puan durumu nedeniyle Galatasaray, Kopenhag ve Manchester United'ın hem gruptan çıkma hem Avrupa'dan elenme şansı var.

Galatasaray, Manchester United'la 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında İngiliz ekibi Manchester United ile oynadığı karşılaşmada, 3-1 geriye düşmesine karşın, önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-3 berabere tamamladı.

Galatasaray'ın Faslı milli oyuncusu Hakim Ziyech'in iki frikik golü ve bir asistle damgasını vurduğu maçta alınan puanla, Galatasaray gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.

Galatasaray’ın gollerini 29 ve 62. dakikalarda serbest vuruşlardan Hakim Ziyech, 71. dakikada da, performansıyla maçın adamı seçilen Ziyech'in asistiyle Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

43. dakikada da Kaan Ayhan'ın kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Icardi Onana’yla karşı karşıyayken topu ağlara yolladı ama gol ofsayt gerekcesiyle geçerli sayılmadı.

Manchester United’ın golleri iise 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay'den geldi.




#galatasaray
#kopenhag
#Şampiyonlar Ligi
38 dakika önce
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