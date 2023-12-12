|
Özgün

Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri...

"Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Kopenhag Galatasaray maçı, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda aynı puana sahip iki takımın üst tur mücadelesini ekrana getirecek. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

20:28 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray Kopenhag maçı canlı yayın bilgileri
Galatasaray Kopenhag maçı canlı yayın bilgileri

"Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçı iki takımın tarihinde karşılaşacağı 4'üncü mücadele olacak. Birbirlerine karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik istatistiğine sahip olan iki ekip, son karşılaşmalarından ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı ve son hafta mücadelesinde Kopenhag, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. 12 Aralık Salı günü oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.


SARI KIRMIZILILAR NASIL TURLAR?


Beşer puanlı ki takımın mücadelesinde Kopenhag averajla ikinci. Galatasaray’ın tur atlayabilmesi için Kopenhag’ı yenmesi şart. Cimbom 3 puan alırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan adını son 16’ya yazdıracak. Sarı kırmızılılar puan kaybeder, M.United da Bayern karşısında kazanamazsa temsilcimiz yola Avrupa Ligi’nden devam edecek. G,Saray puan kaybeder Manchester da Bayern’i yenerse Avrupa’ya veda eden taraf sarı kırmızılılar olacak.


SANCHEZ-ZiYECH SAHADA OLACAK


Bu maç öncesinde Galatasaray’da eksik yok. Alanya maçında sakatlanan Pendik ve Adana Demirspor ile Manchester United maçlarını kaçıran Sanchez bugün kadroda yerini alabilecek. Adana Demir maçında tedbiren oynatılmayan Ziyech de oynayabilecek.


12.4 MiLYON EURO’LUK MAÇ


G.Saray bugün kazanmayı başarırsa ayrıca 2.8 milyon Euro galibiyet primi alacak.. Son 16’ya çıkma ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde bugünkü maç 12.4 milyon Euro (Yaklaşık 387 milyon TL) değerinde. Toplam gelir ise 43.6 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1.35 milyar TL) çıkacak.


KAFİLEDE SÜRPRİZ YOK


Galatasaray, Kopenhag maçı kadrosunu açıkladı.


Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech de deplasman kafilesinde yer aldı.


Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:


"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey ve Cedric Bakambu."

#Galatasaray
#Kopenhag
#TV8
#canlı yayın
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri...