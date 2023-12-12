"Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kopenhag Galatasaray maçı iki takımın tarihinde karşılaşacağı 4'üncü mücadele olacak. Birbirlerine karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik istatistiğine sahip olan iki ekip, son karşılaşmalarından ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı nereden, TV8,5'tan mı yayınlanacak? Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?





Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı ve son hafta mücadelesinde Kopenhag, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. 12 Aralık Salı günü oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.





SARI KIRMIZILILAR NASIL TURLAR?





Beşer puanlı ki takımın mücadelesinde Kopenhag averajla ikinci. Galatasaray’ın tur atlayabilmesi için Kopenhag’ı yenmesi şart. Cimbom 3 puan alırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan adını son 16’ya yazdıracak. Sarı kırmızılılar puan kaybeder, M.United da Bayern karşısında kazanamazsa temsilcimiz yola Avrupa Ligi’nden devam edecek. G,Saray puan kaybeder Manchester da Bayern’i yenerse Avrupa’ya veda eden taraf sarı kırmızılılar olacak.





SANCHEZ-ZiYECH SAHADA OLACAK





Bu maç öncesinde Galatasaray’da eksik yok. Alanya maçında sakatlanan Pendik ve Adana Demirspor ile Manchester United maçlarını kaçıran Sanchez bugün kadroda yerini alabilecek. Adana Demir maçında tedbiren oynatılmayan Ziyech de oynayabilecek.





12.4 MiLYON EURO’LUK MAÇ





G.Saray bugün kazanmayı başarırsa ayrıca 2.8 milyon Euro galibiyet primi alacak.. Son 16’ya çıkma ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde bugünkü maç 12.4 milyon Euro (Yaklaşık 387 milyon TL) değerinde. Toplam gelir ise 43.6 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1.35 milyar TL) çıkacak.





KAFİLEDE SÜRPRİZ YOK





Galatasaray, Kopenhag maçı kadrosunu açıkladı.





Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışan Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech de deplasman kafilesinde yer aldı.





Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:



