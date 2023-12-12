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GALATASARAY maçı canlı yayın bilgileri! Kopenhag - Galatasaray maçı canlı yayın nereden izlenir?

Kopenhag - Galatasaray karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler araştırmalarını sıklaştırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılı temsilcimizin tarihi anılarla dolu Parken Stadyumu'nda tekrar başarılı bir sonuçla sahadan ayrılması bekleniyor. Peki Kopenhag - Galatasaray maçı Exxen platformunda izlenebilir mi? İşte sorunun cevabı...

22:40 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:30 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayın
Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayın

GALATASARAY maçı canlı yayın bilgileri! "Kopenhag - Galatasaray maçı canlı yayın nereden izlenir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı canlı yayın nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye iki takım için de gruptan çıkma adına hayati bir önem taşıyor.


Kopenhag - Galatasaray maçı EXXEN İZLE | G.Saray maçı canlı Exxen şifresiz


KAZANMASI GEREKİYOR


Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY'IN GRUBUNDA SON DURUM


Geri düştüğü maçlardan aldığı puanlarla dikkati çeken Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesi gruptan çıkma şansını sürdürdü.


Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla kapattı.


Almanya'nın Bayern Münih takımının 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayarak gruptan çıkmayı garantilediği A grubunda, birer galibiyet ve ikişer beraberliği olan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla son sırada yer alıyor.


Kopenhag - Galatasaray maçı EXXEN İZLE | G.Saray maçı canlı Exxen şifresiz


Kopenhag - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?


Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü (Bugün) TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak. EXXEN'in şifresiz yayını bulunmamaktadır.

#Galatasaray
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#Canlı yayın
#EXXEN
#Şampiyonlar Ligi
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