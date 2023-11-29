Galatasaray - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
6 Davinson Sanchez
23 Kaan Ayhan
88 Kazımcan Karataş
93 Sacha Boey
34 Lucas Torreira
91 Tanguy Ndombele
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
14 Wilfried Zaha
53 Barış Alper Yılmaz
MANCHESTER UNİTED
24 Andre Onana
2 Victor Lindelöf
5 Harry Maguire
20 Diogo Dalot
23 Luke Shaw
8 Bruno Fernandes
37 Kobbie Mainoo
39 Scott McTominay
9 Anthony Martial
11 Rasmus Höjlund
17 Alejandro Garnacho
GALATASARAY, MANCHESTER UNİTED MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında yarın sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerine çalışıldı.
Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer alırken, Davinson Sanchez ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Manchester United’ı ağırlayacak.