Galatasaray - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bir önceki maçta deplasmanda Manchester United’ı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar bugün Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Savunmada Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11’de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

- Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.