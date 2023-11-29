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Galatasaray - Manchester United maçında Davinson Sanchez kadroda yer almadı: Abdülkerim Bardakçı belirsizliğini koruyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Rams Park’ta bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez zorlu karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Abdülkerim Bardakçı'nın ise durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Manchester United'da Marcus Rashford sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor. Rasmus Hojlund ve Anthony Martial’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Galatasaray - Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

10:56 - 29/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Galatasaray - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Manchester United Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bir önceki maçta deplasmanda Manchester United’ı 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar bugün Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Savunmada Abdülkerim Bardakçı'nın ilk 11’de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.
- Manchester United maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

88 Kazımcan Karataş

93 Sacha Boey

34 Lucas Torreira

91 Tanguy Ndombele

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

14 Wilfried Zaha

53 Barış Alper Yılmaz

MANCHESTER UNİTED

24 Andre Onana

2 Victor Lindelöf

5 Harry Maguire

20 Diogo Dalot

23 Luke Shaw

8 Bruno Fernandes

37 Kobbie Mainoo

39 Scott McTominay

9 Anthony Martial

11 Rasmus Höjlund

17 Alejandro Garnacho

GALATASARAY, MANCHESTER UNİTED MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında yarın sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerine çalışıldı.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer alırken, Davinson Sanchez ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılmadı. Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Manchester United’ı ağırlayacak.





#Galatasaray
#Manchester United
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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