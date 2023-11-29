Galatasaray Manchester United
İstanbul'daki aşırı yağışın, Galatasaray-Manchester United maçını etkileme ihtimali futbolseverleri endişelendirdi. Hava tahminleri kentte yağışın gün boyu süreceğine işaret ederken, yağmurun maç saatinde şiddetini artırması durumunda karşılaşmanın oynanması tehlikeye girebilir.
Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Galatasaray-Manchester United maçı nerede oynanacak?
Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.
Galatasaray-Manchester United maçı ertelenecek mi?
Galatasaray ile Manchester United arasında bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde, kentteki yağışlı hava endişe kaynağı oluşturdu. Kritik karşılaşmanın futbolu zorlaştıracak bir zeminde oynanma ihtimali kadar, maçın oynanmasına yönelik bir engel oluşturup oluşturmayacağı da merak konusu oldu.
HAVA TAHMİNİ: GÜN BOYU YAĞMURLU
İstanbul'da dünden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur maç gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Stadı'nın bulunduğu bölgede yağmur gün boyu etkisini sürdürecek.
YAĞMUR ENDİŞESİ
Galatasaraylı taraftarların sosyal medyada aşırı yağmur nedeniyle endişelerini dile getirdikleri tespit edildi. Bazı futbolseverler olumsuz hava koşullarının maçı etkilememesi yönünde dileklerini ifade eden paylaşımlar gerçekleştirdi.
MAÇ ÖNCESİ KONTROLLERE BAĞLI
Gün boyu yağan yağmur, maç saatinde şiddetini artırırsa Galatasaray-Manchester United maçının oynanması tehlikeye girebilir. Maçın belirlenen saatte oynanıp oynanmayacağına yönelik kararı ise, karşılaşma öncesinde sahada kontrolleri yapacak hakem ve görevliler verecek.
Manchester United'ın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen İngiliz ekibinde 7 futbolcu kadroda yer almadı.
Sakatlıklar nedeniyle zor günlerden geçen İngiliz ekibinde Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro kadroda yer almadı.
Manchester United'da Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da bu maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.