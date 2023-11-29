Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında evinde Manchester United’ı konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Grupta 4 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar kazanması durumunda puanını 7’ye çıkaracak ve Kopenhag’ın Bayern Münih’e karşı kaybetmesini bekleyecek. Okan Buruk’un en büyük kozları golcü Mauro Icardi ve Wilfried Zaha olacak. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.