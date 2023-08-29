GALATASARAY - MOLDE CANLI SKOR

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde’yi konuk ediyor. 3-2’lik galibiyetle biten ilk maçın ardından Galatasaray tur için sahaya çıkıyor. Galatasaray - Molde canlı skor ekranı haberimizde.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarda yer alacak.