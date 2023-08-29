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Galatasaray - Molde Canlı skor

Galatasaray - Molde canlı skor ekranı Yeni Şafak’ta. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Molde’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. 3-2 galip ayrıldığı ilk maçı rövanşında sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için sahaya çıkacak. Galatasaray - Molde canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:26 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray - Molde Canlı skor

Galatasaray - Molde Canlı skor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde’yi konuk ediyor. 3-2’lik galibiyetle biten ilk maçın ardından Galatasaray tur için sahaya çıkıyor. Galatasaray - Molde canlı skor ekranı haberimizde.

GALATASARAY - MOLDE CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarda yer alacak.



#Galatasaray
#Molde
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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