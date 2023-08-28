Galatasaray - Molde maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.
Lucas Torreira, Molde maçında oynayacak mı?
Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.
Galatasaray'da kart cezalısı oyuncular kiler?
Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.
Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
Icardi, Molde maçında yonacak mı?
Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.
Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11
Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Oliveira, Barış-Mertens-Kerem, Icardi
Galatasaray istatistikleri
Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.