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Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 29 Ağustos Salı akşamı Molde ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. 22.00'de başlayacak mücadele EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak. İşte Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11.

16:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray - Molde maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray - Molde maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
mücadelesinde nefesler tutuldu. Norveç'te oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan temsilcimiz
Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında
Molde
'yi sahasında ağırlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Galatasaray - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Lucas Torreira, Molde maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da kart cezalısı oyuncular kiler?

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Icardi, Molde maçında yonacak mı?

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Galatasaray-Molde maçı muhtemel 11

Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Oliveira, Barış-Mertens-Kerem, Icardi

Galatasaray istatistikleri

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Galatasaray - Molde maçı canlı skor


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