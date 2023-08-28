Galatasaray - Molde maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Süper Lig maç sonuçları sonrası futbolseverler güncel puan durumu sorgulamasını yapıyor. Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligidir. 1959 yılında kurulmuştur ve 18 takımdan oluşmaktadır. Lig, her sezon iki devre halinde oynanır. İlk devre, Ağustos ayında başlar ve Ocak ayında sona erer. İkinci devre, Şubat ayında başlar ve Mayıs ayında sona erer. Bu sezon Lig’de 20 takımı mücadele etmekte. İşte Süper Lig maç sonuçları güncel puan durumu tablosu.