Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sonucun ardından futbolseverler, 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm detaylarıyla A Grubu'ndaki son durum ve Galatasaray'ın ihtimali...

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına Kopenhag maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri 2'nci haftada Manchester United deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 4'e yükseltti.

Galatasaray, grubun 3 ve 4'üncü haftalarında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar iki maçta rakibini zorladı ancak bu müsabakalarda puan alamadı. Galatasaray, 5'inci haftada Manchester United ile oynadığı mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇI

12 Aralık - 23.00

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

BAYERN GARANTİLEDİ

12 puanlı Münih iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray 5 puanda. United ise 4 puanla son sırada.

A GRUBU PUAN DURUMU

Bayern Münih --------- 13 puan

Kopenhag ------------- 5 puan

Galatasaray ---------- 5 puan

Manchester United ---- 4 puan

GALATASARAY NASIL GRUPTAN ÇIKAR? İŞTE TÜM TUR İHTİMALLERİ

Kopenhag'ın Galatasaray ile 12 Aralık’taki iç saha maçı da final mücadelesi. Galatasaray gelecek maç Kopenhag'ı yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Bayern dışında diğer 3 takımın da kaderi son maçlara kaldı. Kopenhag ve Manchester United maçlarını kazanırsa, Galatasaray Avrupa'ya veda ediyor. Bütün maçlar berabere kalırsa Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

İşte senaryolara göre puan durumları:

G.Saray kazandı, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Galatasaray: 8 puan

3 -) Manchester United: 7 puan

4 -) Kopenhag: 5 puan

G.Saray beraberlik, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Manchester United: 7 puan

3 -) Kopenhag: 6 puan

4 -) Galatasaray: 6 puan

G.Saray kaybetti, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Galatasaray: 5 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

* İkili averajda, Galatasaray üstün durumda.

G.Saray beraberlik, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Kopenhag: 6 puan

3 -) Galatasaray: 6 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

G.Saray kaybetti, United kazandı:

1 -) Bayern: 13 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Manchester United: 7 puan

4 -) Galatasaray: 5 puan

KAÇINCI SIRADAYIZ?

UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel durum

UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel durum

G.Saray kazandı, United beraberlik:

1 -) Bayern: 14 puan

2 -) Galatasaray: 8 puan

3 -) Kopenhag: 5 puan

4 -) Manchester United: 5 puan

* İkili averajda durum eşit. Genel averaja bakılacak.

G.Saray kaybetti, United kaybetti:

1 -) Bayern: 16 puan

2 -) Kopenhag: 8 puan

3 -) Galatasaray: 5 puan

4 -) Manchester United: 4 puan

G.Saray kazandı, United kaybetti:

1 -) Bayern: 16 puan

2 -) Galatasaray: 8 puan

3 -) Kopenhag: 5 puan

4 -) Manchester United: 4 puan

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI GEÇERLİ

Maçların ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de averaj sistemi oldu. Peki Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi averaj geçerli? İkili averaj mı yoksa genel averaj mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sonunda en fazla puanı toplayan takım diğerlerinin üstünde yer alır.

İki takım arasında puan eşitliği halinde, öncelikle ikili averaja bakılır. İkili averajda da eşitlik söz konusu olursa, grup maçları sonunda daha çok gol atmış takım, diğerinin üstünde yer alır.







