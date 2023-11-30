Galatasaray
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve puanını 5'e yükseltti. Bu sonucun ardından futbolseverler, 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm detaylarıyla A Grubu'ndaki son durum ve Galatasaray'ın ihtimali...
GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına Kopenhag maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri 2'nci haftada Manchester United deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 4'e yükseltti.
Galatasaray, grubun 3 ve 4'üncü haftalarında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar iki maçta rakibini zorladı ancak bu müsabakalarda puan alamadı. Galatasaray, 5'inci haftada Manchester United ile oynadığı mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇI
12 Aralık - 23.00
Kopenhag-Galatasaray (Parken)
BAYERN GARANTİLEDİ
12 puanlı Münih iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Galatasaray 5 puanda. United ise 4 puanla son sırada.
A GRUBU PUAN DURUMU
Bayern Münih --------- 13 puan
Kopenhag ------------- 5 puan
Galatasaray ---------- 5 puan
Manchester United ---- 4 puan
GALATASARAY NASIL GRUPTAN ÇIKAR? İŞTE TÜM TUR İHTİMALLERİ
Kopenhag'ın Galatasaray ile 12 Aralık’taki iç saha maçı da final mücadelesi. Galatasaray gelecek maç Kopenhag'ı yenerse diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Bayern dışında diğer 3 takımın da kaderi son maçlara kaldı. Kopenhag ve Manchester United maçlarını kazanırsa, Galatasaray Avrupa'ya veda ediyor. Bütün maçlar berabere kalırsa Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
G.Saray kazandı, United kazandı:
1 -) Bayern: 13 puan
2 -) Galatasaray: 8 puan
3 -) Manchester United: 7 puan
4 -) Kopenhag: 5 puan
G.Saray beraberlik, United kazandı:
1 -) Bayern: 13 puan
2 -) Manchester United: 7 puan
3 -) Kopenhag: 6 puan
4 -) Galatasaray: 6 puan
G.Saray kaybetti, United beraberlik:
1 -) Bayern: 14 puan
2 -) Kopenhag: 8 puan
3 -) Galatasaray: 5 puan
4 -) Manchester United: 5 puan
* İkili averajda, Galatasaray üstün durumda.
G.Saray beraberlik, United beraberlik:
1 -) Bayern: 14 puan
2 -) Kopenhag: 6 puan
3 -) Galatasaray: 6 puan
4 -) Manchester United: 5 puan
G.Saray kaybetti, United kazandı:
1 -) Bayern: 13 puan
2 -) Kopenhag: 8 puan
3 -) Manchester United: 7 puan
4 -) Galatasaray: 5 puan
KAÇINCI SIRADAYIZ?
UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel durum
UEFA Ülke puanı sıralamasında güncel durum
G.Saray kazandı, United beraberlik:
1 -) Bayern: 14 puan
2 -) Galatasaray: 8 puan
3 -) Kopenhag: 5 puan
4 -) Manchester United: 5 puan
* İkili averajda durum eşit. Genel averaja bakılacak.
G.Saray kaybetti, United kaybetti:
1 -) Bayern: 16 puan
2 -) Kopenhag: 8 puan
3 -) Galatasaray: 5 puan
4 -) Manchester United: 4 puan
G.Saray kazandı, United kaybetti:
1 -) Bayern: 16 puan
2 -) Galatasaray: 8 puan
3 -) Kopenhag: 5 puan
4 -) Manchester United: 4 puan
ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI GEÇERLİ
Maçların ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de averaj sistemi oldu. Peki Şampiyonlar Ligi gruplarında hangi averaj geçerli? İkili averaj mı yoksa genel averaj mı?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sonunda en fazla puanı toplayan takım diğerlerinin üstünde yer alır.
İki takım arasında puan eşitliği halinde, öncelikle ikili averaja bakılır. İkili averajda da eşitlik söz konusu olursa, grup maçları sonunda daha çok gol atmış takım, diğerinin üstünde yer alır.