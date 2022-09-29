Özgün Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11i
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Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte GS muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig’de milli aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig 8. hafta maçları 1 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa-Gazintep maçı ile başlayacak. Galatasaray, lig’de liste başı olan Adana Demirspor’a konuk olacak. Peki

Galatasaray’ın Adana Demirspor kadrosu belli oldu mu, GS ilk 11’i kim olacak? Sahaya hangi oyuncu çıkacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın Adana Demirspor kadrosu belli oldu mu, GS ilk 11’i kim olacak?
Adana Demirspor-Galatasaray maçı

Zorlu mücadele öncesi, sarı kırmızılıların hangi kadroyla sahaya çıkacağı da belli olmaya başladı. Peki Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray’ın Adana Demirspor kadrosu belli oldu mu, GS 11 kim olacak? İşte detaylar.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

Galatasaray’ın Adana Demirspor 11’i kim?

Teknik direktör Okan Buruk'un, Arabam.com Konyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'de 2 değişiklik yapması bekleniyor. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera oynayacak. Savunmanın sağında Sacha Boey'in, solunda ise Patrick van Aanholt'un yerine Leo Dubois'nın oynayacağı öğrenildi.

Stoperde ise Nelsson'un yanında 2 maç sonra yeniden Abdülkerim Bardakcı olacak. Orta saha kurgusunu bozmayı düşünmeyen Okan Buruk, Oliveira ve Torreira ikilisinden vazgeçmeyecek.

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, forvet arkasında ise Dries Mertens görev yapacak. Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de Icardi'nin maça 11'de başlayıp başlamayacağı...

Teknik direktör Okan Buruk'un, son taktik antrenmana katılmayan Arjantinli oyuncuya, hazır olmadığı için as takımda yer vermeyeceği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcı, ileri uçta Bafetimbi Gomis'e şans vermeyi planlıyor.

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