Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'a şampiyonluğu getiren goller Mauro Icardi(2), Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe'nin 82 puanla 5 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip son haftayı ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla tamamlayacak. İki takım da hükmen üç puan kazanacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler?
Ön elemelerde muhtemel rakip takımlar
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında.
- İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.
Galatasaray Devler Ligi'nde gruplara kalırsa ne kadar para alacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını geçmeyi başarıp Devler Ligi'nde gruplara kalması durumunda çılgın bir gelirin sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer aldığı için 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alırken ne kadar para kazanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin euro alacak olan Galatasaray, beraberlik durumunda 930 bin euroluk gelirin sahibi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna hak kazanması durumunda 9 milyon 600 bin euro gelir kazanacak olan Galatasaray, çeyrek final biletini alırsa 10 milyon 600 bin euroluk rakamı kasasına koyacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 12 milyon 500 bin euro, finalist takımlar da 15 milyon 500 bin euroluk geliri hanesine yazdıracak.