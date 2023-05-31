Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe'nin 82 puanla 5 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar pazar günü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ezeli rakip son haftayı ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla tamamlayacak. İki takım da hükmen üç puan kazanacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin euro alacak olan Galatasaray, beraberlik durumunda 930 bin euroluk gelirin sahibi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna hak kazanması durumunda 9 milyon 600 bin euro gelir kazanacak olan Galatasaray, çeyrek final biletini alırsa 10 milyon 600 bin euroluk rakamı kasasına koyacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 12 milyon 500 bin euro, finalist takımlar da 15 milyon 500 bin euroluk geliri hanesine yazdıracak.