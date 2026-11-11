BİM katalog bugün indirimde neler var? BİM 11 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL
Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL
Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL
Looney Tunes Space 100 Parça Puzzle: 79 TL
Limon Oyuncak Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL
Barbie Öğretmen Seti (Stok: 8.000): 899 TL
MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL
Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL
Spor Araba: 239 TL
Elena Bob Pelüş Ayıcık (~42 cm): 589 TL
Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL
Dede Bavullu Doktor Seti (15 Parça): 579 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL
MGS İlk Arabam (Maksimum ~15 kg): 589 TL
Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL
Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru (12 Parça): 169 TL
Gokidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL
Gokidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL
MGS Oyuncak Balo Arabası: 429 TL
Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat (~25×35 cm, 6 Kalem): 159 TL
Dostoys Penguen Denge Oyunu: 429 TL
Animasyon Balon Seti (10 Balon, 1 Pompa): 49 TL
Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL
Ebby Kids Mum Boyalı Boyama Kitapları (6 Mum Boya): 139 TL
PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999 TL
PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL
PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL
6’lı Valiz Organizer: 135 TL
Çanta (~34×51 cm): 195 TL
Pelüş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL
Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL
Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459 TL
Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek 29/30 – 31/32): 459 TL
Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek 5-6, 7-8 Yaş): 79 TL
Altın Başak 10’lu Dikiş Seti: 169 TL
Üçbaşak Dikiş İpi 2’li (~900 mt): 139 TL
Ören Bayan Lastik (3 cm / ~10 mt): 179 TL
Ören Bayan Lastik (2 cm / ~10 mt): 139 TL
Düz Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 55 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone (%100 Pamuk): 75 TL
Flamlı Eşarp (~100×100 cm): 99 TL
Ören Bayan Yeşil Elma Kokulu Yazma (~100×100 cm): 99 TL
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