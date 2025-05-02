Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasında gün içerisinde yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Banka, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtirken, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski bulunmadığını vurguladı.

"Garanti BBVA olarak sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."