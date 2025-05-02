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Garanti BBVA'dan erişim sorunu hakkında yeni açıklama

Garanti BBVA'dan erişim sorunu hakkında yeni açıklama

21:552/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Garanti BBVA'dan yeni açıklama
Garanti BBVA'dan yeni açıklama

Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasında gün içinde yaşanan erişim sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını belirterek herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski bulunmadığını vurguladı. Açıklamada kullanıcıların varlıkları ve kişisel verilerinin güvenliğinin korunduğu ifade edilirken, tüm şubelerin 00.00’a kadar açık kalacağı bildirildi.

Garanti BBVA, mobil bankacılık uygulamasında gün içerisinde yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Banka, kesintinin teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtirken, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski bulunmadığını vurguladı.


GARANTİ BBVA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Kullanıcıların dijital hizmetlere ulaşmakta zorlanması üzerine sosyal medyada artan şikâyetlere yanıt veren Garanti BBVA, müşterilerin kişisel verilerinin yüksek güvenlik standartlarıyla korunduğunu belirtti. Sorunun giderilmesi için teknik ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı ifade edilirken, işlemlerini gerçekleştiremeyen müşteriler için
tüm şubeler
in, AVM’lerde yer alanlar hariç,
gece saat 00.00’a kadar açık
kalacağı duyuruldu.

KESİNTİNİN NEDENİ AÇIKLANDI

Garanti BBVA, gün içerisinde sistemlerinde yaşanan kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını bildirdi. Bankanın internet sitesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:


"Garanti BBVA olarak sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."

#Garanti BBVA
#Garanti mobil uygulaması
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