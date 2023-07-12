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Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin cenaze töreni için açıklama yapıldı

Menzil Şeyhi Gavs-ı Sanî Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10'da vefat etti. Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinin Menzil Köyü'nde doğdu. Abisi aynı zamanda Şeyhi olan Seyda Muhammed Raşit’in vefatı sonrası irşat görevini üstlendi. Semarkand Vakfın’dan Seyyid Abdülbaki’nin cenaze merasimine ilişkin açıklama geldi. Peki Gavsı Sani nerede toprağa verilece? Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki ne zaman defnedilecek?

17:07 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Menzil Şeyhi Gavsı Sani seyyid Abdülbaki Elhüseyni

Menzil Şeyhi Gavsı Sani seyyid Abdülbaki Elhüseyni

Nakşibendi tarikatı
nın
Menzil cemaati lideri Gavs-ı Sani
olarak bilinen
Seyyid Abdülbaki El Hüseyni
tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede vefat etti. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiştir.

Gavsı Sani ne zaman defnedilecek?

Semerkand Vakıf tarafından yapılan açıklamada,
Gavsı Sani
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin cenaze namazının Menzil’de kılınacağı ifade edili.

Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni nerede toprağa verilecek?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni
, irşad görevini yürüttüğü Menzil’de son yolculuğuna uğurlanacak. Gavsı Sani hazretleri Nakşibendi Tarikanının büyüklerinden olan babası ve abisi Seyda Muhammed Raşid’in de bulunduğu Menzil’deki Markat-ı şerife defnedilecek.
Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdülbaki El Hüseyni
’nin, “Sohbet Anne” olarak tanınan eşi, 4 Mart 2021’de 70 yaşında vefat etmişti. Abdülbaki El Hüseyni’nin eşi Menzil’de kılınan namazın ardından Markat’ı Şerifte defnedilmişti.
#Gavsı Sani
#menzil şeyhi
#Seyyid Abdülbaki Elhüseyni
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Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin cenaze töreni için açıklama yapıldı