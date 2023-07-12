Menzil Şeyhi Gavsı Sani seyyid Abdülbaki Elhüseyni
Nakşibendi tarikatı
nın
Menzil cemaati lideri Gavs-ı Sani
olarak bilinen
Seyyid Abdülbaki El Hüseyni
tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede vefat etti. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiştir.
Gavsı Sani ne zaman defnedilecek?
Gavsı Sani ne zaman defnedilecek?
Semerkand Vakıf tarafından yapılan açıklamada,
Gavsı Sani
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin cenaze namazının Menzil’de kılınacağı ifade edili.
Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni nerede toprağa verilecek?
Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni nerede toprağa verilecek?
Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni
, irşad görevini yürüttüğü Menzil’de son yolculuğuna uğurlanacak. Gavsı Sani hazretleri Nakşibendi Tarikanının büyüklerinden olan babası ve abisi Seyda Muhammed Raşid’in de bulunduğu Menzil’deki Markat-ı şerife defnedilecek.
Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdülbaki El Hüseyni
’nin, “Sohbet Anne” olarak tanınan eşi, 4 Mart 2021’de 70 yaşında vefat etmişti. Abdülbaki El Hüseyni’nin eşi Menzil’de kılınan namazın ardından Markat’ı Şerifte defnedilmişti.
#Gavsı Sani
#menzil şeyhi
#Seyyid Abdülbaki Elhüseyni
9 dakika önce