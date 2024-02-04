Gaziantep deprem konutları kura çekimi canlı yayını vatandaşların gündeminde yer alıyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem 11 ili etkiledi. Depremden sonra yeni konutların yapılmasına başlandı. Bugün Gaziantep TOKİ kura çekilişinde 10 bin 90 konut hak sahibi belli olacak. Peki Hatay deprem konutları kura sonuçları nasıl sorgulanır?

GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi Gaziantep’te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılacak. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep deprem konutları kura çekilişi saat 16:00'da canlı olarak gerçekleştirilecek.

Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat’ta da Kahramanmaraş’a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’ı ziyaret edecek.

GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Gaziantep deprem konutları kura çekimi İslahiye’de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi canlı yayında yapılıyor. Kura çekimi AFAD'ın YouTube hesabından takip ediliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gaziantep deprem konutları kura çekiminin gerçekleşecek olmasıyla beraber gözler kura sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Kesinleşen sonuçlar, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanacak.