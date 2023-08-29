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Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gaziantep Kalyon Stadı’nda 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45’de oynanacak maçın biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabilecek. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar? İşte detaylar.

11:53 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?

Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 385 TL ile bin 200 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 500 TL’den satışa sunuldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı’nda 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45’de oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 385 ile bin 200 TL arasında değişirken, konuk Galatasaray taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 500 TL’den satışa sunuldu.


Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi.



#Gaziantep FK
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantep Kalyon Stadı
18 dakika önce
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Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?