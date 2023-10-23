Gazze
İsrail, ateş gücünü arttırarak Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Kudüs hastanesi çevresi bombalandı.7 Ekim'de başlayan saldırıların en büyüğü 22 Ekim gecesi yaşandı.
KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİ BOMBALANDI
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nin yakınları yeniden bombalandı. Hayatını kaybeden çok sayıda kişinin ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
İsrail'in gece boyunca sürdürdüğü bombardımanda, binlerce sivilin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
İsrail, Kudüs hastanesi ve çevresinin bombalayacağını duyurmasının hemen sonrası Kudüs Hastanesinin çevresini bombaladı. 64 sağlık çalışanı ile birçok sivil hayatını kaybetti.
14 YARDIM TIR'I GAZZE'YE GİRDİ
BM, Gazze'ye yardım taşıyan TIR'lar bölgeye giriş yaptığını açıkladı.