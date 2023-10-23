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Kudüs hastanesi çevresi bombalandı: 64 sağlık personeli hayatını kaybetti

Katil İsrail, 7 Ekim gününden beri Gazze'deki sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen yüzlerce sivilin sığındığı BM okulunu vurdu. Katiller sabah saatlerinde de Refah Sınır Kapısı yakınını bombalamıştı. Öte yandan zalim İsrail ordusu Kudüs Hastanesi'nin çevresine bomba yağdırdı.

10:37 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze

Gazze

İsrail, ateş gücünü arttırarak Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Kudüs hastanesi çevresi bombalandı.7 Ekim'de başlayan saldırıların en büyüğü 22 Ekim gecesi yaşandı.

KUDÜS HASTANESİ ÇEVRESİ BOMBALANDI

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nin yakınları yeniden bombalandı. Hayatını kaybeden çok sayıda kişinin ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

İsrail'in gece boyunca sürdürdüğü bombardımanda, binlerce sivilin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

İsrail, Kudüs hastanesi ve çevresinin bombalayacağını duyurmasının hemen sonrası Kudüs Hastanesinin çevresini bombaladı. 64 sağlık çalışanı ile birçok sivil hayatını kaybetti.

14 YARDIM TIR'I GAZZE'YE GİRDİ

BM, Gazze'ye yardım taşıyan TIR'lar bölgeye giriş yaptığını açıkladı.



#gazze
#kudüs hastanesi
#israil
#filistin
#filistin haberleri
41 dakika önce
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