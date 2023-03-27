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Geçici işçiye kadro düzenlemesinde son durum

Geçici işçilere kadro teklifiyle ilgili son durum, binlerce işçi tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli maaş zammı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşülecek. Peki, geçici işçiye kadro çıkacak mı? TYP, taşeron, belediye şirket işçileri dahil mi? Geçici işçiye kadro hangi işçilere çıkacak? İşte detaylar...

16:26 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak?

Geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak?

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçici işçiye kadro ilgili düzenleme bugün Meclis’e gelecek. Geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız."

Geçici işçilere kadro yasası Meclis’ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunuldu. Buna göre; Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Geçici işçiye kadro düzenlemesinde neler var?

Teklife göre ayrıca, kamuda geçici işçi çalıştırma süresi uzatılarak, 12 aya kadar istihdama imkân sağlanacak. Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatma işlemleri, geçici işçiyi çalıştıran idarelerce doğrudan yapılabilecek. Kamu kurumları ve KİT’lerde çalışan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde boşalan sürekli işçi kadrolarına, işyerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak geçirilecek. Geçici işçilerin geçiş yapabileceği kadrolar için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, bir ay önceden işyerinde ilan edilecek.

Hangi geçici işçilere kadro verilecek?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi ile hangi geçici işçilerin kadroya geçeceğine ilişkin bilgiye henüz yer verilmedi. Bahsi geçen düzenleme Meclis’e geldiği takdirde detaylı bilgi ortaya çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığını belirtmişti. Bu düzenlemeyle 90 bin taşeron işçinin de kadro kapsamına alınacağı öngörülüyor.

Geçici işçilerin çalışma saati kaç olacak?

"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.


Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

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