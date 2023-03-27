Geçici işçilere kadro teklifi Meclis'ten geçti mi, yasa ne zaman çıkacak?

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçici işçiye kadro ilgili düzenleme bugün Meclis’e gelecek. Geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız."

Geçici işçilere kadro yasası Meclis’ten geçti mi?

En düşük emekli maaşı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün sunuldu. Buna göre; Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi ve daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Geçici işçiye kadro düzenlemesinde neler var?

Teklife göre ayrıca, kamuda geçici işçi çalıştırma süresi uzatılarak, 12 aya kadar istihdama imkân sağlanacak. Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzatma işlemleri, geçici işçiyi çalıştıran idarelerce doğrudan yapılabilecek. Kamu kurumları ve KİT’lerde çalışan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde boşalan sürekli işçi kadrolarına, işyerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak geçirilecek. Geçici işçilerin geçiş yapabileceği kadrolar için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, bir ay önceden işyerinde ilan edilecek.

Hangi geçici işçilere kadro verilecek?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi ile hangi geçici işçilerin kadroya geçeceğine ilişkin bilgiye henüz yer verilmedi. Bahsi geçen düzenleme Meclis’e geldiği takdirde detaylı bilgi ortaya çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığını belirtmişti. Bu düzenlemeyle 90 bin taşeron işçinin de kadro kapsamına alınacağı öngörülüyor.

Geçici işçilerin çalışma saati kaç olacak?

"Geçici işçilere yönelik çalışma süresinde alt sınır olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sınır yok, sıraya koysun, en kıdemliden başlayarak alsın. Mevcut geçici işçilerin de uzun süre, 11 ay, 29 gün çalıştırılmasını önerdik." bilgisini verdi.



