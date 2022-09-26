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Binlerce çiftçiye elektrik faturası müjdesi geldi! Çiftçilere elektrik borcu desteği nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce çiftçiye elektrik faturası müjdesini verdi. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin müjde verdi. Çiftçiler, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Peki, çiftçilerin elektrik borçları silinecek mi? Çiftçiler elektrik faturalarını ne zaman ödeyecek, geçmiş dönem elektrik borçları nasıl kapatılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftçilerin elektrik borçları silinecek mi? Çiftçiler elektrik faturalarını ne zaman ödeyecek, geçmiş dönem elektrik borçları nasıl kapatılacak?
Çiftçilere elektrik borcu desteği nedir?

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 14.30’da başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, çiftçilere hangi destekler verilecek?

Çiftçiler elektrik faturalarına ne zaman ödeyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerin elektrik faturaları aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. (Çiftçilerin elektrik faturaları) Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak." diye konuştu.

Geçmiş dönem elektrik borçları nasıl kapatılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek." diye konuştu. Erdoğan, “Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, anaparadan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye Aile Destek yardımı ne kadar?

Erdoğan, "Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız. Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

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