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Gemerek Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Gemerek Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Gemerek Oy Oranları Sonuçları

Sivas Gemerek Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Gemerek yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Gemerek seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Gemerek seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:48 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:46 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Gemerek seçim sonuçları
Gemerek seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Gemerek seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Gemerek Seçim Sonuçları 2024

Gemerek Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Gemerek 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Remzi Kılıçdağı %34,2

MHP - Yurt %32,6

BBP - Mustafa Demir %22,3

İYİ Parti -Recep Gariper %10,0

BTP - Seyfullah Polat %0,35

SAADET - İsmail Yeşildağ %0,30

BĞMSZ - Hakan Güneş %0,10

Gemerek 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

  • Cumhuriyet Halk Partisi Menderes Çağatay - (Sivas / Gemerek)
  • Gelecek Partisi Mustafa Karakılıç - (Sivas / Gemerek)
  • Demokratik Sol Parti Mustafa Soytürk - (Sivas / Gemerek)
  • Bağımsız Türkiye Partisi Nuriye Uygun - (Sivas / Gemerek)
  • Adalet ve Kalkınma Partisi Remzi Kılıçdağı - (Sivas / Gemerek)

Gemerek Hakkında

Sivas'ın Gemerek ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir; ancak Yeşilırmak Nehri'nin verimli ovaları da bulunmaktadır. Gemerek, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşır ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların egemenliği altında kalmıştır. Bölgede birçok antik yerleşim yeri ve tarihi eser bulunmaktadır. Günümüzde, Gemerek ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayiye dayanırken, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.


Sivas Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Sivas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Sivas seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Sivas seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Sivas Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Sivas AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif İç Anadolu Bölgesi Sivas seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.


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