Gemerek seçim sonuçları 2024

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Gemerek seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Gemerek Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Sivas'ın Gemerek ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir; ancak Yeşilırmak Nehri'nin verimli ovaları da bulunmaktadır. Gemerek, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşır ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların egemenliği altında kalmıştır. Bölgede birçok antik yerleşim yeri ve tarihi eser bulunmaktadır. Günümüzde, Gemerek ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayiye dayanırken, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.