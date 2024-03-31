Yerel seçim sonuçlarında Bursa Gemlik Belediyesini hangi parti kazandı ve Gemlik Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 94.055 seçmen sayısının olduğu Gemlik yerel seçim sonuçları, Gemlik belediyesini kim kazandı? 31 Mart

nedeniyle araştırılıyor. İşte Gemlik yerel seçim sonuçları haberi.