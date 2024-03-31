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Gemlik yerel seçim sonuçları 2024: Gemlik Belediyesini kim kazandı?

Gemlik yerel seçim sonuçları, 31 Mart 2024'te yapılacak belediye seçimleri kapsamında araştırılıyor. Bursa’nın ilçelerinden biri olan Gemlik’te 'Belediyeyi kim kazandı, Gemlik belediye başkanı kim oldu? Gemlik hangi partide?' soruları 94.055 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. Bursa'da sandıklar saat 17.00'den sonra açılmaya başlayacak. İşte Bursa Gemlik seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:48 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:48 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bursa GEMLİK Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Bursa GEMLİK Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Yerel seçim sonuçlarında Bursa Gemlik Belediyesini hangi parti kazandı ve Gemlik Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 94.055 seçmen sayısının olduğu Gemlik yerel seçim sonuçları, Gemlik belediyesini kim kazandı? 31 Mart
nedeniyle araştırılıyor. İşte Gemlik yerel seçim sonuçları haberi.

GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Gemlik 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Gemlik belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Refik Yılmaz AK Parti
  • Şükrü Deviren CHP
  • Ertuğrul Yavuz İYİ Parti
  • Hadice Ateş DEM
  • Ahmet Vakkas Yıldız SP
  • Gençay Yılmaz YRP

YEREL SEÇİM 2024 BURSA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Bursa seçim sonuçları 2024 ne oldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

GEMLİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Gemlik seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan %47,3 oy oranı ile Gemlik belediye başkanı seçilmişti.

GEMLİK’TE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? GEMLİK OY ORANI

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Gemlik partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %47,3

AK Parti %42,3

SP %6,1


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