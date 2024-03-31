GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Gemlik 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Gemlik belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Refik Yılmaz AK Parti
- Şükrü Deviren CHP
- Ertuğrul Yavuz İYİ Parti
- Hadice Ateş DEM
- Ahmet Vakkas Yıldız SP
- Gençay Yılmaz YRP
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Vatandaşlar, Bursa seçim sonuçları 2024 ne oldu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
GEMLİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Gemlik seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan %47,3 oy oranı ile Gemlik belediye başkanı seçilmişti.
GEMLİK’TE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? GEMLİK OY ORANI
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Gemlik partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
CHP %47,3
AK Parti %42,3
SP %6,1