GSB sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? KPSS'den en az 50 almak gerekiyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alacak. Yayımlanan ilana göre, 685 sözleşmeli antrenör alınacak. Bakanlığın, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilecek antrenör alımı için KPSS’den en az 50 puan almış olmak ve antrenörlük belgesine sahip olmak gerekiyor.

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURUSU

GSB antrenör alımı başvuruları; 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılıyor.

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

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3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerindenmezun olmak,

5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesinesahip olmak.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığıhariç)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

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kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflıfeshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan branş ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlüve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2. Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklikbelgesi,

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3. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görevyapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların,bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

4. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi.