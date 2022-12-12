Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar olacak?

Genel sağlık sigortası, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz muayene ve tedavi hakkından yararlanmasını sağlayan sistemdir. Genel sağlık sigortasının en önemli avantajı, sigortası ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almalarına imkan tanımasıdır. GSS asgari ücret zammıyla birlikte artmakta. Peki 2023'de GSS primleri ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa GSS ne kadar olur?

2023 Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar olacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşayacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 215 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse en GSS 279,5 liraya, yüzde 40 zam gelirse 301 liraya, yüzde 50 zam gelirse 322,5 liraya yükselecek.

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsar?

Genel sağlık sigortası, ekonomik durumun ve sigortalı olup olmamana bakılmaksızın hastalık durumunda sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sunar ve bazı istisnalar dışında herkesi kapsar. Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan grupları şu şekilde sıralayabiliriz.

Devlet memurları

18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı alan kişiler

65 yaş aylığı alan

Ücretli, maaşla veya bağımsız çalışan kişiler

Şeref aylığı alanlar

İsteğe bağlı sigortalılar

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler

Yurt dışında çalışan ancak çalıştığı ülkede sigorta hizmetinden faydalanmayanlar

SGK üzerine kayıtlı ve aylık geliri olan kişiler

Dul veya yetim aylığı alanlar

Emekliler ve bakmakla yükümlülüğü olan kişiler

Stajyer avukatlar

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar

Tutuklu ve hükümlüler

Türkiye’de kendi adına çalışan ve bağlı bulunduğu ülkede sigorta kapsamında olan kişiler

Er, erbaş ve yedek subay okulunda öğrenci olanlar

Anayasa Mahkemesi üyeleri, aile fertleri ve emeklileri

Meslek odaları, bankalar, sigorta şirketi üyeleri

Dış işlerinde sözleşmeli çalışan, o ülkede oturma iznine sahip ve sigorta sisteminden yararlanan Türk uyruklu kişiler

Genel Sağlık Sigortası Zorunlu mu?

Ülke içindeki her bir vatandaşın sağlık durumu devletin sorumluluğunda olduğu için1 Ocak 2012 yılında yapılan değişiklik ile genel sağlık sigortası yaptırmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir yükümlülük hâline getirilmiştir.

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Genel sağlık sigortasının 18 yaşını dolduran her birey için zorunlu olduğu ifade edilse de aslında 18 yaş altı kişiler için zorunlu olduğunu söyleyebiliriz ancak sorumluluk çocuklara ait değildir. Çünkü 18 yaşından küçük olan kişiler de anne-babalarının sigortasından yararlanırlar. Eğer anne-babanın genel sağlık sigortası tescili yoksa gerekli primi devlet karşılar.

Çalışanların primlerini ödeme sorumluluğu ise işverenlere verilmiştir. Dolayısıyla eğer çalışıyorsan kendi müdahalen olmaksızın sigorta sistemine girebilirsin. Fakat eğer kendi adına çalışıyorsan bağlı olduğun kurum üzerinden gerekli sigorta primini ödemen gerekir.