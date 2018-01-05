Gezinomi Kimdir?

Gezinomi, 2011 yılından bu yana Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasında sunduğu otel ve tur hizmetleri ile gittikçe büyüyen bir tur operatörüdür.

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan acenteleri, 0850 466 77 44 numaralı çağrı merkezi ve www.gezinomi.com internet sitesi ile 7/24 kolaylıkla tatilinizi satın alabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı turlar, otel konaklama, Kıbrıs otelleri, araç kiralama, uçak bileti, transfer ve tatil için aklınıza gelebilecek her tür hizmeti satın alabilirsiniz.

Gezinomi Hakkında

Ercan Şirketler Topluluğu, 1965 yılında madencilik sektörü ile ilk yatırımına başlayan, daha sonra Türkiye'de gün geçtikçe gelişen enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet göstererek, %80 büyüme hızı ile ülke ekonomisine katkıda bulunan bir topluluktur. Topluluğun en genç üyesi olan Gezinomi, kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Kişiye özel tatil planlarını cazip fiyatlar ve kolay ödeme seçenekleri ile sunar, hayalini kurduğunuz tatili sizin için planlar. Tur paketlerinin çeşitliliği, en konforlu otelleri ve 7/24 hizmet sunan seyahat adına istediğiniz her detaya ulaşabileceğiniz adrestir, Gezinomi.

Antalya’daki genel merkezi ve diğer şehirlerdeki ofisleriyle Gezinomi, %93 müşteri memnuniyet oranı ile hizmet vermektedir.

Türkiye genelinde 50’nin üzerinde yetkili acentesi, 0850 466 77 44 numaralı çağrı merkezi ve www.gezinomi.com internet sitesi ile Gezinomi baktığınız her yerde…