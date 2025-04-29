Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresiyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresiyle aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."
KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.
KURUMLAR VERGİSİ ORANI NE KADAR 2025?
2025 yılı kurumlar vergisi oranı %25 olarak açıklandı. Kurumlar vergisinin ödenmediği durumlarda gecikme cezası ve takiben daha ağır cezalar uygulanır.