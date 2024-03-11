Giresun'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Giresun akşam ezanı, akşam namazı ve Giresun namaz vakitleri haberimizde.

Giresun iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Giresun imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Giresun namaz vakitleri ve Giresun imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

Giresun'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Giresun'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:35'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Giresun'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Giresun'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:53'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Giresun'un Tarihi

Giresun, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi boyunca ticaret ve denizcilik açısından önemli bir liman kenti olmuştur.

Giresun'un Coğrafi Konumu

Giresun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Sivas gibi illerle komşudur. Doğu Karadeniz kıyılarında bulunan Giresun, deniz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Giresun'un Nüfusu

Giresun, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ancak nüfusu diğer büyük şehirlere kıyasla daha düşüktür. 2022 itibarıyla nüfusu 300 bin civarındadır. Şehir, tarım, balıkçılık, turizm ve ticaret gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Giresun'un Posta Kodu

Giresun'un posta kodu 28XXX'dir. Giresun'un farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







