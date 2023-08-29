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Bandırmaspor, Giresun deplasmanında 3 puana tek golle ulaştı (ÖZET)

Giresunspor, Trendyol 1. Lig 3. haftası kapanış maçında evinde Bandırmaspor’u konuk etti. Bandırmaspor zorlu deplasmanda 3 puana tek golle ulaştı ve maç 1-0 bitti. Gol dakika 16’ Florian Marc Jozefzoon’dan geldi. Bandırmaspor bu sonuçla ligde puanını 5’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Giresunspor ise 3. haftada 2. mağlubiyetini aldı. Giresunspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:35 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Giresunspor 0-1 Bandırmaspor Maç Özeti

Giresunspor 0-1 Bandırmaspor Maç Özeti

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Giresunspor ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Maç Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Giresunspor - Bandırmaspor maç özeti ve güncel puan durumu haberimizde.

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Giresunspor - Bandırmaspor maç özetini izlemek için

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI


#Bandırmaspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
#Florian Marc Jozefzoon
35 dakika önce
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