Giresunspor 0-1 Bandırmaspor Maç Özeti
Trendyol 1. Lig 3. haftasında Giresunspor ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Maç Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Giresunspor - Bandırmaspor maç özeti ve güncel puan durumu haberimizde.
GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ
GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU
GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#Bandırmaspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
#Florian Marc Jozefzoon
35 dakika önce